Passageiro morto em acidente na BR-262 será levado para SP

A vítima foi identificada como Rogério Gonçalves Perez, de 49 anos
Reprodução
O passageiro que morreu no acidente entre um ônibus e uma carreta registrado na manhã de terça-feira (16), na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti, foi identificado como Rogério Gonçalves Perez, de 49 anos, e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana antes de seguir para o estado de São Paulo, onde ocorrerá o sepultamento.
Conforme o portal Campo Grande News, a colisão aconteceu no trevo de acesso ao município, no quilômetro 444 da rodovia. Segundo informações apuradas preliminarmente, o ônibus atingiu a traseira de uma carreta que reduzia a velocidade para acessar o trevo. O coletivo seguia no mesmo sentido da rodovia e, apesar de uma tentativa de manobra por parte do motorista, não foi possível evitar o impacto.
Rogério estava sentado nos primeiros bancos do ônibus no momento da colisão. Outros passageiros ficaram feridos, com lesões de diferentes gravidades, e receberam atendimento no local. O número total de feridos ainda está sendo apurado pelas autoridades.
O empregador da vítima esteve no local acompanhando os procedimentos legais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou na orientação do tráfego durante o atendimento da ocorrência, e a rodovia ficou parcialmente interditada por cerca de duas horas para o resgate das vítimas e a remoção dos veículos, provocando lentidão no trecho. A perícia e a Polícia Civil também estiveram no local para os procedimentos de investigação.
