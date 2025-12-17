Acessibilidade

17 de Dezembro de 2025 • 12:27

Buscar

Últimas notícias
X
Dois Irmãos do Buriti

Passageiro morto em acidente na BR-262 será levado para SP

A vítima foi identificada como Rogério Gonçalves Perez, de 49 anos

Da redação

Publicado em 17/12/2025 às 10:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Reprodução

O passageiro que morreu no acidente entre um ônibus e uma carreta registrado na manhã de terça-feira (16), na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti, foi identificado como Rogério Gonçalves Perez, de 49 anos, e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana antes de seguir para o estado de São Paulo, onde ocorrerá o sepultamento.

Conforme o portal Campo Grande News, a colisão aconteceu no trevo de acesso ao município, no quilômetro 444 da rodovia. Segundo informações apuradas preliminarmente, o ônibus atingiu a traseira de uma carreta que reduzia a velocidade para acessar o trevo. O coletivo seguia no mesmo sentido da rodovia e, apesar de uma tentativa de manobra por parte do motorista, não foi possível evitar o impacto.

Rogério estava sentado nos primeiros bancos do ônibus no momento da colisão. Outros passageiros ficaram feridos, com lesões de diferentes gravidades, e receberam atendimento no local. O número total de feridos ainda está sendo apurado pelas autoridades.

O empregador da vítima esteve no local acompanhando os procedimentos legais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou na orientação do tráfego durante o atendimento da ocorrência, e a rodovia ficou parcialmente interditada por cerca de duas horas para o resgate das vítimas e a remoção dos veículos, provocando lentidão no trecho. A perícia e a Polícia Civil também estiveram no local para os procedimentos de investigação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Passageiro é a vítima fatal em acidente na BR-262

• Acidente com feridos mobiliza Bombeiros e PM no bairro Guanã

• Mulher tem fratura exposta após acidente de moto em Anastácio

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Dois Irmãos do Buriti

Palmeiras celebra aniversário com festa neste sábado (06)

Justiça

Defensoria realiza atendimentos em comunidades tradicionais de Dois Irmãos do Buriti

Destaque

Estudantes de Palmeiras conquistam 1° lugar em Feira de Ciências

Eles venceram na categoria Ciências Biológicas e da Saúde Ensino Fundamental com um projeto inovador com velas aromáticas repelentes do Aedes aegypti

Trânsito

Quatro crianças ficam feridas em colisão entre carro e bicicleta em Dois Irmãos do Buriti

Publicidade

Palmeiras

Incêndio no pesqueiro da Serra foi causado por queima de lixo, dizem moradores

ÚLTIMAS

Desenvolvimento

Aquidauana é ponto central em plano nacional de proteção à fauna na BR-262

As intervenções no trecho que inclui Aquidauana contemplam uma série de estruturas de proteção

Ocorrência

Vítima de agressão é socorrida pelos bombeiros em Aquidauana

Ocorrência foi registrada na Rua André Tomicha, no bairro Cristóvão I

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo