Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti será ampliada em 78%

Divulgação

A Penitenciária Masculina de Dois Irmãos do Buriti está passando por uma expansão significativa que aumentará sua capacidade em mais de 78%. Com um investimento de R$ 13.029.022,36 do Funpen (Fundo Penitenciário Nacional), a obra, iniciada em novembro do ano passado, está prevista para ser concluída até o final de janeiro de 2025.



Atualmente com capacidade para 238 detentos, a unidade prisional receberá 186 novas vagas, elevando seu total para 424. A construção já alcançou 12% de execução, com progresso considerado positivo pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), que inspecionou o local este mês para verificar o andamento das obras, atualmente na fase de infraestrutura, incluindo fundação e viga baldrame.



As novas celas estão sendo feitas com concreto armado e cimento usinado, visando aumentar a segurança e dificultar fugas e a abertura de buracos nas paredes. Além disso, outras medidas estão sendo implementadas para reforçar a segurança da penitenciária.



A ampliação também contempla a construção de um módulo polivalente para atividades diversas como cerimônias, cultos religiosos, eventos culturais, educativos e esportivos, além de espaços específicos para visitas familiares e íntimas, separados do solário do pavilhão.



Oficinas de trabalho serão expandidas e um abrigo para visitantes com capacidade para 180 lugares será construído na área externa da unidade, juntamente com novos alojamentos para policiais penais masculinos e femininos.



O setor de saúde do presídio passará por melhorias, incluindo a criação de duas novas salas de aula, o que beneficiará a educação e o atendimento médico dos detentos.



Autoridades da Agepen e da Sejusp visitaram o local recentemente como parte do Projeto "Gestão Presente", que visa avaliar as necessidades das unidades prisionais no estado. A visita contou com a presença do diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, do secretário-executivo de Justiça da Sejusp, Rafael Garcia Ribeira, entre outros, acompanhados pelo diretor do presídio, Reginaldo Francisco Regis, que detalhou o andamento das obras.



É importante destacar que a construção está sendo realizada com mão de obra prisional, supervisionada pela empresa contratada e acompanhada por técnicos da Agesul. Um total de 46 presos estão trabalhando na obra, recebendo remuneração e benefícios previstos pela Lei de Execução Penal, o que contribui para seu processo de ressocialização.



Além da expansão em Dois Irmãos do Buriti, estão sendo planejadas mais 136 vagas para o Presídio de Trânsito de Campo Grande, que ainda está em fase de projeto e resolução de questões burocráticas. Está prevista também a construção de quatro novas unidades prisionais, sendo três em Campo Grande e uma no interior do estado, totalizando 1600 vagas e um investimento de aproximadamente R$ 60 milhões.