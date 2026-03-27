PenitenciÃ¡ria de Dois IrmÃ£os do Buriti suspende visitaÃ§Ã£o no domingo para adequaÃ§Ãµes

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A Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti não terá visitação aos internos neste domingo, dia 29 de março de 2026. A suspensão atende ao parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execuções Penal e foi motivada pela necessidade de adequações e reestruturação de espaços na unidade.

Em comunicado assinado pelo diretor Reginaldo Francisco Regis é apontado que a adoção de medidas corretivas em caráter emergencial é fundamental para garantir a segurança, vigilância e disciplina dos internos, além de assegurar o pleno funcionamento das atividades da unidade penitenciária.

A suspensão temporária das visitas visa permitir que os trabalhos de reestruturação sejam realizados com segurança e eficiência. Não há informação sobre a retomada do cronograma normal de visitas, que será comunicada oportunamente.

A Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti, localizada na Rua Santa Maria, nº 1307, no Bairro Coronel Antonino, orienta os familiares e visitantes a ficarem atentos aos próximos comunicados oficiais sobre a normalização do atendimento. A unidade integra o sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul.

Segue a íntegra do comunicado:





Considerando o parágrafo único do artigo 41 da LEP. Informamos que, não haverá visitação aos internos neste domingo dia 29 de março de 2026 , pelo fato de que a Penitenciária está passando por adequações e reestruturação de espaços. Ressaltamos que a adoção de medidas corretivas em caráter emergencial é fundamental para garantir a segurança, vigilância e disciplina dos internos, além de assegurar o pleno funcionamento das atividades desta unidade.

Dois Irmãos do Buriti, 27 de março de 2026

Assinado: Reginaldo Francisco Regis

Diretor

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