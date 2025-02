PM intercepta motociclista por direção perigosa em Dois Irmãos do Buriti

Divulgação/ PM

A Polícia Militar realizou a abordagem de um motociclista de 19 anos que praticava manobras perigosas em via pública no município de Dois Irmãos do Buriti, na tarde deste domingo (16). O jovem foi flagrado se equilibrava em apenas uma das rodas fora da área delimitada para um evento de motociclismo, o que colocava em risco pedestres e demais condutores na Avenida Reginaldo Lemes da Silva.



A ação foi conduzida por equipes do Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas (GETAM) e da Radiopatrulha (RP) do 7º Batalhão de Polícia Militar, que realizavam policiamento ostensivo e preventivo no local. Ao receber ordem de parada, o motociclista desobedeceu e tentou fugir, aproveitando-se do fato de que os agentes estavam a pé. No entanto, a equipe do GETAM conseguiu interceptá-lo na esquina da Avenida Reginaldo Lemes da Silva com a Rua Campo Grande.



Após a abordagem, a motocicleta foi removida ao pátio do Detran local e o condutor encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.