Polícia Civil visita escola em Dois Irmãos do Buriti

Divulgação

A Polícia Civil, por meio da delegacia de Dois Irmãos do Buriti/MS, realizou nesta quarta-feira, 12/04, visita à Escola Municipal Felícia Emiko Kawamura Sakitani. O intuito foi de orientar sobre a responsabilidade em caso de ato infracional, bem como repreender comportamentos dos adolescentes.

Diante dos fatos ocorridos pelo país, a Policia Civil fez questão de tranquilizar os alunos e os professores com a presença na escola. As orientações foram passadas visando alertar aos alunos sobre atitudes que não devem ser reproduzidas no ambiente escolar, como também fora das escolas.

A atividade preventiva realizada pela Polícia Civil é uma forma de tranquilizar a população e trazer segurança para a população de Dois Irmãos do Buriti.