Policiais Penais protestam em Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana por regulamentação

Assessoria, Divulgação

Policiais penais realizaram protestos na última quarta-feira (4) em frente aos presídios de Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana, cobrando a regulamentação da Polícia Penal em Mato Grosso do Sul.

O ato foi organizado em celebração ao Dia do Policial Penal e integra uma série de mobilizações deliberadas em assembleia extraordinária da categoria.

Como estratégia, a categoria decidiu suspender temporariamente o trabalho em horas extras e realizar protestos em locais estratégicos até o dia 9 de dezembro, quando se espera uma resposta do governo.

Os policiais penais também destacam o impacto financeiro e pessoal de custear suas próprias capacitações e uniformes, exigindo maior reconhecimento por parte do estado. Caso não haja avanços nas negociações até a data limite, a categoria promete intensificar as mobilizações.

Os líderes do movimento reforçaram a importância do papel dos policiais penais na segurança pública e alertaram que a regulamentação da Polícia Penal é essencial para garantir melhores condições de trabalho e eficiência no sistema prisional.