PM leva educação e segurança às Escolas de Dois Irmãos do Buriti

Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD) em Dois Irmãos do Buriti-MS / Ronald Regis / O Pantaneiro

Em uma iniciativa voltada para a proteção e educação das crianças e adolescentes, a Escola Municipal Felicia Emiko Kawamura Sakitani, em Dois Irmãos do Buriti, tem sido um palco crucial para o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Este projeto, promovido pelo 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana, retornou à escola em 2023, com a missão de conscientizar e orientar os alunos do ensino fundamental sobre os perigos das drogas e da violência, além de promover escolhas saudáveis e a resolução pacífica de conflitos.



O Proerd é um programa amplamente reconhecido por sua eficácia na capacitação de jovens para tomar decisões conscientes e seguras. Ele utiliza uma abordagem educacional interativa, incluindo palestras, vídeos e atividades em grupo para engajar os estudantes e fornecer-lhes as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios do mundo real.

O Pantaneiro conversou com a Sargento Jaqueline Brites, instrutora do Proerd na Escola, que revelou que cerca de 500 estudantes estão envolvidos no programa em Dois Irmãos do Buriti e no distrito de Palmeiras. Segundo a Sargento Brites, o feedback positivo dos pais.



"Olha, geralmente a gente tem esse feedback no dia da formatura, porque são os próprios pais que vêm na escola. Trabalhamos com os alunos uma vez por semana. Os pais, na primeira semana do Proerd, vêm para apresentar a equipe que vai trabalhar com o filho deles, falar que a polícia vai estar ali com eles durante a semana. No final, eles vêm até nós e eles mesmos nos dizem: 'Olha, parei de fumar porque meu filho chegou lá falando do cigarro, teve a lição do cigarro, então assim eu senti que eu deveria parar de fumar para dar um exemplo para o meu filho.'" Sargento Jaqueline Brites, instrutora do Proerd na Escola - Foto: Ronald Regis



A coordenadora pedagógica da Escola Felicia Emiko Kawamura Sakitani, Rita de Cassia Soares, destacou a importância do Proerd, especialmente em um contexto em que ocorreram atentados em escolas em várias partes do mundo.



"Em 2013, quando a gente teve o Proerd aqui na escola. Foi muito interessante porque a gente colheu frutos bem significativos, de violência dentro da escola familiar, e agora, em 2023, com o retorno, o programa foi muito certeiro para a escola, porque a gente teve toda essa sequência de atentados em escolas pelo mundo afora, e sem dúvidas, ter as policiais toda semana aqui na escola é traz para gente um certo conforto e segurança."

Escola Municipal Felicia Emiko Kawamura Sakitani, em Dois Irmãos do Buriti recebe o programa - Foto: Ronald Regis

O diretor da escola, Anderson de Souza da Silva, enfatizou o valor do programa Proerd ao ajudar os alunos a se reintegrarem à sociedade após o período de isolamento devido à pandemia.



"O projeto é extremamente importante porque nós vivemos uma pandemia e essa pandemia ela deixou consequências quando nós. Com aula presencial, os nossos alunos, eles precisaram reaprender a viver em grupo, em sociedade novamente, porque nós ficamos isolados."

O objetivo do programa é a aproximação da Polícia Militar com a comunidade, família e escola. - Foto: Ronald Regis

O 7º Batalhão da Polícia Militar mantém o programa Proerd em diversas escolas nas cidades de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Miranda. Essa iniciativa continua a desempenhar um papel fundamental na prevenção do uso de drogas e da violência entre os jovens, contribuindo para uma sociedade mais segura e saudável.

Veja o vídeo: