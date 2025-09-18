Quatro crianças ficam feridas em colisão entre carro e bicicleta em Dois Irmãos do Buriti

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Malaquias Aguirre com a Rua Bela Vista
Caso foi registrado na Delegacia de Dois Irmãos do Buriti / Google Street View/Renato Shinzato
Um acidente registrado na tarde de quarta-feira (17) deixou quatro meninas, de 5, 7, 8 e 14 anos, feridas em Dois Irmãos do Buriti. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Malaquias Aguirre com a Rua Bela Vista e foi atendido por policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM).
De acordo com o boletim, um carro colidiu contra a bicicleta elétrica em que estavam as crianças. Todas sofreram escoriações e foram encaminhadas ao Hospital Cristo Rei para atendimento médico.
A condutora do veículo, uma mulher de 57 anos, relatou que não viu a bicicleta ao avançar o cruzamento. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
