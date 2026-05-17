Queda de árvores bloqueia trecho da BR-262 e provoca congestionamento

Você Repórter

Um forte temporal atingiu a região no fim da noite deste sábado (16) e causou transtornos na BR-262, próximo ao trevo de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti, nas proximidades do Posto Redondo.

Com a força da chuva e dos ventos, árvores caíram sobre a pista e provocaram a interdição da rodovia, causando um grande congestionamento nos dois sentidos da via.

Motoristas que estavam no local se mobilizaram para retirar galhos menores da estrada, tentando liberar ao menos a passagem de veículos pequenos. Apesar do esforço, o tráfego continuou lento e complicado durante horas.

Alguns condutores tentaram utilizar desvios improvisados ao lado da rodovia para escapar do congestionamento, mas muitos veículos acabaram atolando por causa da lama, o que piorou ainda mais a situação.

Carretas e ônibus de turismo precisaram permanecer parados aguardando a liberação da pista. Relatos de motoristas apontam longas filas e demora para seguir viagem durante a madrugada.

O temporal atingiu diversos pontos da região e foi acompanhado de chuva intensa e fortes rajadas de vento, aumentando os riscos para quem trafegava pela BR-262.