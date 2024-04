Trabalhador rural morre com faca cravada nas costas em Dois Irmãos

Divulgação

Um trabalhador rural foi morto com uma faca cravada no peito por um colega de trabalho na noite de sábado (13), em uma propriedade rural localizada perto de Dois Irmãos do Buriti. O suspeito foi preso em flagrante no local.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Marcos de Oliveira Ximenes, de 48 anos.

Marcos e o suspeito de 49 anos, trabalhavam juntos na propriedade rural e compartilhavam a mesma residência. Dias antes do incidente, Marcos teria confessado ao suspeito durante uma conversa que havia assassinado o cunhado do autor. Marcos ainda provocou o suspeito, chamando-o de covarde por estar ciente do homicídio e não tomar nenhuma atitude.

Na noite fatídica, após ambos consumirem pinga, Marcos trouxe para casa um porrete de madeira que ele havia feito, o que despertou suspeitas do companheiro de trabalho.

Após esperar Marcos adormecer, o suspeito pegou o porrete e desferiu três golpes na cabeça da vítima. Para garantir que Marcos estava morto, suspeito então pegou uma faca e a cravou nas costas de Marcos.

Logo após cometer o assassinato, suspeito procurou outros trabalhadores da propriedade e confessou o crime.

A Polícia Civil foi acionada e prendeu o homem em flagrante pelo assassinato de Marcos.