Turista morre atropelado na Estrada Parque de Piraputanga

Na madrugada deste domingo (26), Rodolfo Teles de Menezes, de 37 anos, morreu após ser atropelado na MS-450, Estrada Parque, no distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti. De acodro com as primeiras informações, o turista que reside em Campo Grande (MS), estava no distrito de Palmeiras para visitar as filhas de sua esposa, que residem no local.

O acidente ocorreu na madrugada, mas só foi comunicado à delegacia da cidade às 3h48. Quando a equipe policial chegou ao local, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) já havia iniciado a preservação da cena.

Segundo o boletim de ocorrência, Rodolfo foi encontrado caído na rodovia, sem vida. O motorista responsável pelo atropelamento não permaneceu no local do acidente e segue foragido. A Polícia Civil realiza diligências para localizar e identificar o condutor e um emblema da marca Chevrolet, que seria do veículo envolvido, foi encontrado no local do acidente e ajudará nas buscas do veículo.

As autoridades seguem em busca de informações que possam levar à identificação e prisão do motorista envolvido no acidente. O caso está sendo investigado.