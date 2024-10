Veja os nove vereadores eleitos em Dois Irmãos do Buriti

Cidade de Dois Irmãos do Buriti

Veja a lista dos vereadores eleitos no pleito de domingo (6), em Dois Irmãos do Buriti:



EDER ALCANTARA (PSDB)

527 votos



PROFESSORA ROSELI (PT)

425 votos



EDER VIANA (PP)

420 votos



ZÉ MENEZES (MDB)

412 votos



MANINHO DO POVO (PSDB)

361 votos



GABRIEL MIRANDA (PP)

327 votos



MARCOS DA OURO BRANCO (PL)

307 votos



HIGOR CAXIAS (PSDB)

277



JAIRSO (MDB)

265 votos