10 de Janeiro de 2026 • 11:33

BR-262

Vítima fatal: grave acidente em frente ao Restaurante Redondo

Um veículo teria acessado o acostamento para entrar no restaurante e, ao realizar a conversão, foi atingido pelo veículo que seguia logo atrás.

Redação

Publicado em 10/01/2026 às 06:00

Atualizado em 10/01/2026 às 06:05

Corpo de Bombeiros

Um grave acidente de trânsito, com vítima fatal, foi registrado na noite desta sexta-feira (09/01/2025), na BR-262, em frente ao Restaurante Redondo.

Segundo relatos extraoficiais, a colisão envolveu dois veículos, um Renault Sandero e um Chevrolet Onix, ambos trafegando no sentido Campo Grande–Aquidauana (capital–interior).

Ainda conforme informações preliminares, o veículo Sandero teria acessado o acostamento para entrar no restaurante e, ao realizar a conversão, foi atingido pelo veículo que seguia logo atrás.

O trecho onde ocorreu o acidente é escuro, o que dificulta a visibilidade no local. Além da vítima fatal, há pessoas feridas, que recebem atendimento no local.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

