Vítima fatal: grave acidente em frente ao Restaurante Redondo

Um veículo teria acessado o acostamento para entrar no restaurante e, ao realizar a conversão, foi atingido pelo veículo que seguia logo atrás.
Corpo de Bombeiros
Um grave acidente de trânsito, com vítima fatal, foi registrado na noite desta sexta-feira (09/01/2025), na BR-262, em frente ao Restaurante Redondo.
Segundo relatos extraoficiais, a colisão envolveu dois veículos, um Renault Sandero e um Chevrolet Onix, ambos trafegando no sentido Campo Grande–Aquidauana (capital–interior).
Ainda conforme informações preliminares, o veículo Sandero teria acessado o acostamento para entrar no restaurante e, ao realizar a conversão, foi atingido pelo veículo que seguia logo atrás.
O trecho onde ocorreu o acidente é escuro, o que dificulta a visibilidade no local. Além da vítima fatal, há pessoas feridas, que recebem atendimento no local.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
Dois Irmãos do Buriti
Acidente entre ônibus e carreta deixou vários feridos no trevo de acesso a Dois Irmãos do Buriti e ao menos um morto
Campanha
A hanseníase, doença infecciosa e curável, ainda é uma realidade de saúde pública no Brasil
Meteorologia
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS