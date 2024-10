Wlademir "Japão" é reeleito prefeito de Dois Irmãos do Buriti

Reprodução

Neste domingo (6), Wlademir de Souza Volk, mais conhecido como Japão (MDB), foi reeleito prefeito de Dois Irmãos do Buriti com expressivos 68,82% dos votos. Japão conquistou seu segundo mandato consecutivo após derrotar Moacir Marques Rosa, do Podemos, que obteve 31,18% dos votos válidos.



Com forte apoio popular, Japão garantiu sua continuidade à frente da gestão municipal, prometendo seguir com os projetos de desenvolvimento para a cidade. Ao seu lado, Esiel Xavier, mais conhecido como Esiel Kalango (PSDB), assume o cargo de vice-prefeito para o novo mandato.



A vitória expressiva reflete o reconhecimento do trabalho realizado por Japão em seu primeiro mandato, o que consolidou sua liderança no município. Nos próximos quatro anos, a expectativa é de que ele mantenha o foco em melhorias na infraestrutura, educação e saúde, buscando avançar nas áreas prioritárias para a população de Dois Irmãos do Buriti.



A posse da nova administração está prevista para janeiro de 2025.