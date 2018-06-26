Cooperativa Sicredi viabiliza R$ 16,1 bilhões para Plano Safra 2018/2019

O Governo Federal informou, no início de junho, que irá liberar em torno de R$ 194,5 milhões para o Plano Safra 2018/2019, para médios e pequenos produtores. O valor representa um aumento de 3,2% em relação ao ano passado. O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,7 milhões de associados e atuação em 22 estados e Distrito Federal –, seguindo no seu objetivo de fomentar o agronegócio, disponibilizará mais de R$ 16,1 bilhões em Crédito Rural, que contemplam mais de 213 mil operações, entre custeio, comercialização e investimento.

Para o associado interessado neste tipo de crédito, o Sicredi recomenda uma análise prévia criteriosa. “Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços adequados aos perfis de cada um de nossos associados. Por isso, indicamos um planejamento da próxima safra com a própria cooperativa de crédito, a fim de identificar a linha de crédito mais indicada para seus negócios”, orienta Antonio Sidinei Senger, superintendente de Crédito Rural e Recursos Direcionados do Banco Cooperativo Sicredi.

Balanço do ciclo – No atual ano-safra de 2017/2018 (dados apurados até maio deste ano), o Sicredi foi responsável pela liberação de R$ 12,9 bilhões, em aproximadamente 169 mil operações. A expectativa para o fechamento do presente ano-safra (que encerra em junho de 2018) é liberar R$ 12,1 bilhões em operações de custeio, comercialização e investimento, e R$ 2,2 bilhões com recursos oriundos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO), totalizando R$ 14,3 bilhões, o que representa uma previsão de crescimento de 15,6% na comparação com o montante liberado na Safra anterior. No período, cerca de 80% das operações da instituição financeira cooperativa estavam focadas nos pequenos e médios produtores rurais.