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Classificada como área prioritária, Aquidauana recebe juros menores do FCO

Juros atrativos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) será para contratação de empréstimo não rural

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/07/2018 às 10:41

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Conforme o jornal Correio do Estado noticiou nesta terã-feira (3), cidadees classificadas como "estagnadas" na relação de rendimento, renda per capita e crescimento econômico regional, 32 municípios de Mato Grosso do Sul foram considerados prioritários pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e terão direito a utilizar o chamado Fator de Localização (FL), um dos cinco indicadores adotados pelo Ministério da Integração Nacional a partir deste ano, para receber taxas de juros reduzidas nas contratações de crédito não rural do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO).

De acordo com a classificação do PNDR, do Ministério da Integração Nacional, os municípios de Mato Grosso do Sul foram enquadrados como prioritários ao apresentarem a classificação de média renda e alto dinamismo. Das 32 localidades selecionadas, quatro são da microrregião de Aquidauana, 16 da microrregião de Iguatemi, sete da microrregião de Bodoquena e cinco da microrregião de Nova Andradina.

Aquidauana - A região precisa avançar no setor industrial e empresarial, segundo a classificação do governo Federal. Com poucas indústrias, destaque para a de produção de ferro-gusa, os empresários que decidirem investir na microrregião podem contratar o FCO via instituição brancária, a fim de fomentar o desenvolvimento local. 

Para a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), a medida é positiva, especialmente por conta das cidades selecionadas. “Ainda estamos estudando a diretriz, mas nos parece uma ação muito benéfica, pois são locais que realmente precisam de incentivos”, afirmou o diretor-geral da entidade, José Domingues Ramos, o Zé Cabelo.

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