FCO: Sistema bloqueado prejudica contratação de recursos em Mato Grosso do Sul

A demora na abertura do sistema para contratação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) pelo setor empresarial e rural com juros variáveis foi discutida na 4ª Reunião Extraordinária do CEIF-FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis do FCO) realizada pelos conselheiros nessa quarta-feira (22.8).

Uma das justificativas é a necessidade de adequação do sistema do Banco do Brasil, o mais rápido possível, dada à demanda de projetos em andamento. A instituição financeira aponta para uma reabertura em setembro. A preocupação do Conselho é de que a data não seja viável, pois existem vários projetos internalizados e parados e empresários a espera dos recursos para continuar seus investimentos, que geram emprego e renda para o Estado.

Na reunião foram aprovados R$ 24 milhões em recursos para o setor empresarial e investimentos em Campo Grande, Deodápolis e Corumbá. Enquanto que, para o setor rural, foram aprovados outros R$ 40 milhões, que comprovam a demanda de recursos.

Além disso, também foi apresentada a resolução nº 80, de 15 de agosto de 2018, que define as diretrizes do FCO para 2019, contemplando pedidos feitos por Mato Grosso do Sul.