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Bodoquena é o quinto maior produtor de abóbora do MS, segundo IBGE

O município possui ainda mais de 172 mil cabeças de gado, 4 mil ovinos, 2 mil equinos, mil suínos e mais de 15 mil galináceos

Renan Nucci

Publicado em 28/08/2018 às 15:00

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Pepresentantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estiveram reunidos com o prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, o coordenador municipal da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) de Bodoquena, Airton José Silva Garcez, o secretário de Administração e Finanças e interinamente Assistência Social, Juliardson de Castro Couto, e o chefe de gabinete, Hélio Ferreira Gonçalves, para a apresentação dos resultados preliminares do Censo Agropecuário 2017.

O Censo do IBGE é a principal e mais completa investigação estatística e territorial sobre a produção agropecuária do país, sendo a única pesquisa, segundo o instituto, que levanta informações sobre todos os estabelecimentos deste setor no Brasil.

 Realizada no período de 2 de outubro de 2017 a 28 de fevereiro deste ano o censo agropecuário revelou que Bodoquena possui 699 propriedades rurais, sendo o 5° maior produtor de abóbora e o 7° maior produtor de banana em todo o Mato Grosso do Sul. O município possui ainda mais de 172 mil cabeças de gado, 4 mil ovinos, 2 mil equinos, mil suínos e mais de 15 mil galináceos.

O censo revelou que 22% dos produtores rurais são mulheres, 3,73% possuem menos de 30 anos, sendo a maioria (56,61%) formada por produtores entre 30 e 60 anos. Os resultados definitivos estarão disponíveis em julho de 2019, mas os preliminares podem ser acessados no site do IBGE https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/bodoquena/pesquisa/24/75511 .

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