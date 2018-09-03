Sindicatos do vestuário alinham com Senai pacote de ações para melhorar competitividade

Com o objetivo de fomentar a indústria têxtil e do vestuário de Mato Grosso do Sul e torná-la mais competitiva, os presidentes do Sindivest-MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Fiação e Tecelagem do Estado), José Francisco Veloso Ribeiro, do Sindivesc (Sindicato das Indústrias do Vestuário de Corumbá), Lenise de Arruda Viegas, do Sinvesul (Sindicato das Empresas do Vestuário Industrial da Região Sul do Estado), Gilson Kleber Lomba, e do Sindivestil (Sindicato das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Três Lagoas), Marcelo Galassi, alinharam com o gerente de gestão de tecnologia e inovação do Senai, Leandro Schneider, um planejamento estratégico para o segmento.

Segundo José Francisco Veloso, trata-se de um pacote de ações que envolvem consultorias e cursos para atrair e qualificar a mão-de-obra, aumentar o engajamento dos trabalhadores, reduzir custos e preparar as empresas para a Indústria 4.0. “É uma linha de atuação bem ampla, pensada a médio e longo prazo. Já começamos a parte teórica e pretendemos lançar esse projeto em novembro deste ano já para começar a atender as nossas indústrias pelos próximos cinco anos”, afirmou.

Na avaliação de Lenise de Arruda Viegas, a reunião foi importante para alinhar as principais dificuldades das indústrias do vestuário e elencar as ações necessárias para solucionar os gargalos. “Tenho certeza de que esse planejamento vai contribuir para o desenvolvimento do segmento em Mato Grosso do Sul e, consequentemente, gerando mais empregos e renda para o nosso Estado”, destacou.

O presidente do Sinvesul, Gilson Kleber Lomba, defendeu a necessidade de um planejamento estratégico para atender melhor aos clientes, que são as indústrias do vestuário. “Precisamos que haja esse alinhamento entre os sindicatos e o Senai para alavancar o segmento. Além disso, outro ponto que merece bastante atenção é esse novo modelo de produção que vem com a Indústria 4.0. Devemos desenvolver ações que preparem tanto empresários como trabalhadores para essas novas tecnologias”, salientou.

Para o presidente do Sinvestil, Marcelo Galassi, um plano estratégico de médio prazo deverá trazer resultados mais positivos para a indústria de Mato Grosso do Sul. “Acho que é muito importante alinharmos nossos esforços para apresentarmos para as empresas ações que vão de fato melhorar a produtividade e a competitividade delas. Esse plano parece muito bem estudado e muito bem estruturado e estou confiante de que vamos alavancar a indústria do segmento têxtil e do vestuário no Estado”, considerou.

Já Leandro Schneider comentou que os sindicatos procuraram o Senai há cerca de três meses, quando foi feito um estudo que culminou num planejamento de ações para fomentar o segmento. “O Senai não está restrito à capacitação de pessoas e às consultorias, mas também desenhando junto com os sindicatos o planejamento estratégico desse segmento, indo além das nossas ações. Isso é importante para fortalecer a indústria de Mato Grosso do Sul, aumentando o número de empresas no Estado e a geração de novos empregos”, finalizou.