Setor de serviços impulsiona abertura de empresas em MS

Mato Grosso do Sul abriu 614 empresas em agosto, o maior resultado entre os oito meses de 2018. E o destaque é o setor de serviços, responsável por 382, ou 62%, dos novos empreendimentos. Em relação a julho, o aumento da abertura é de 4,24%, já que naquele mês foram 589 negócios constituídos.

Os dados foram divulgados pela Junta Comercial de MS (Jucems), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e, segundo especialistas, apontam uma tendência de recuperação econômica para o Estado.