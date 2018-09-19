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Desenvolvimento

Setor de serviços impulsiona abertura de empresas em MS

Foram 614 empreendimentos abertos só no mês de agosto

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/09/2018 às 09:06

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Mato Grosso do Sul abriu 614 empresas em agosto, o maior resultado entre os oito meses de 2018. E o destaque é o setor de serviços, responsável por 382, ou 62%, dos novos empreendimentos. Em relação a julho, o aumento da abertura é de 4,24%, já que naquele mês foram 589 negócios constituídos.

Os dados foram divulgados pela Junta Comercial de MS (Jucems), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e, segundo especialistas, apontam uma tendência de recuperação econômica para o Estado.

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Na avaliação do economista Sérgio Bastos, as empresas especializadas em serviços apresentam maior crescimento em razão da facilidade que oferecem na hora de abrir o negócio. “Para a pessoa começar um empreendimento dessa modalidade, ela depende de um gasto com capital menor”, pontua.

“No comércio, por exemplo, o comerciante precisa adquirir muito estoque para fazer dinheiro; enquanto no de serviços, é necessário, basicamente, a capacitação do profissional e eventualmente alguns equipamentos que ele vai utilizar”, explica.

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