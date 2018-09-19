Setor de serviços impulsiona abertura de empresas em MS

Desenvolvimento
Foram 614 empreendimentos abertos só no mês de agosto
Mato Grosso do Sul abriu 614 empresas em agosto, o maior resultado entre os oito meses de 2018. E o destaque é o setor de serviços, responsável por 382, ou 62%, dos novos empreendimentos. Em relação a julho, o aumento da abertura é de 4,24%, já que naquele mês foram 589 negócios constituídos.
Os dados foram divulgados pela Junta Comercial de MS (Jucems), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e, segundo especialistas, apontam uma tendência de recuperação econômica para o Estado.
Na avaliação do economista Sérgio Bastos, as empresas especializadas em serviços apresentam maior crescimento em razão da facilidade que oferecem na hora de abrir o negócio. “Para a pessoa começar um empreendimento dessa modalidade, ela depende de um gasto com capital menor”, pontua.
“No comércio, por exemplo, o comerciante precisa adquirir muito estoque para fazer dinheiro; enquanto no de serviços, é necessário, basicamente, a capacitação do profissional e eventualmente alguns equipamentos que ele vai utilizar”, explica.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS