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Número de empresas abertas em outubro de 2018 é o melhor dos últimos cinco anos em MS

No mês de outubro deste ano também foram alteradas 2.087 empresas e extintas outras 328

Renan Nucci

Publicado em 12/11/2018 às 15:53

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Em Mato Grosso do Sul foram abertas 538 empresas no mês de outubro de 2018, de acordo com os dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) – órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

O número é o melhor registrado no mês de outubro nos últimos cinco anos: no mesmo período de 2017 foram 515 empresas abertas; 393 em out/2016; 502 em out/2015 e 480 em out/2014. Ainda em outubro de 2018, foram constituídas 155 novas filiais, 128 foram alteradas e 107 extintas.

No mês de outubro deste ano também foram alteradas 2.087 empresas e extintas outras 328. O número de alterações é o maior desde o ano 2000, resultado da mudança de sistema da Junta Comercial, que passou a ser totalmente digital a partir de 1º de novembro. “Desde essa data não temos mais a circulação de papel na Junta Comercial. Essa mudança provocou uma corrida para regularização das empresas”, explica o diretor-presidente da Jucems, Augusto César Ferreira.

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