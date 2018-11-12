Número de empresas abertas em outubro de 2018 é o melhor dos últimos cinco anos em MS

Economia
No mês de outubro deste ano também foram alteradas 2.087 empresas e extintas outras 328
Em Mato Grosso do Sul foram abertas 538 empresas no mês de outubro de 2018, de acordo com os dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) – órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).
O número é o melhor registrado no mês de outubro nos últimos cinco anos: no mesmo período de 2017 foram 515 empresas abertas; 393 em out/2016; 502 em out/2015 e 480 em out/2014. Ainda em outubro de 2018, foram constituídas 155 novas filiais, 128 foram alteradas e 107 extintas.
No mês de outubro deste ano também foram alteradas 2.087 empresas e extintas outras 328. O número de alterações é o maior desde o ano 2000, resultado da mudança de sistema da Junta Comercial, que passou a ser totalmente digital a partir de 1º de novembro. “Desde essa data não temos mais a circulação de papel na Junta Comercial. Essa mudança provocou uma corrida para regularização das empresas”, explica o diretor-presidente da Jucems, Augusto César Ferreira.
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