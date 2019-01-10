Prazo para cadastrar áreas de soja termina nesta quinta-feira

O prazo para cadastrar as áreas plantadas de soja da safra 2017/2018 termina nesta quinta-feira (10.1). Segundo relatório da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), 81,38% completaram a ação no Estado até esta quarta-feira (9.1).

Considerando a expectativa, segundo o IBGE, de que em Mato Grosso do Sul serão cultivados cerca de 2,8 milhões de hectares de soja nesta safra, ainda falta o cadastramento de aproximadamente 545 mil hectares.

Pré-requisito para a implementação das medidas de Defesa Sanitária Vegetal no Estado, principalmente durante o período de vazio sanitário, o cadastro da área é obrigatório e realizado exclusivamente pela internet. A não realização implica em autuação e multa.

Mais informações podem ser obtidas no (67) 3901-2732. O cadastro pode ser feito no endereço eletrônico http://www.servicos.iagro.ms.gov.br/plantio.