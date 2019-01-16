Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 16:21

Buscar

Últimas notícias
X

Economia

Governo de MS repassou cerca de R$ 2,8 bilhões aos municípios em 2018

Renan Nucci

Publicado em 16/01/2019 às 18:23

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os municípios sul-mato-grossenses receberam um total de R$ 2.796.358.185,07 em repasses do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), durante o ano de 2018. Entre eles estão os recursos relacionados ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul), Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), entre outros.

O Secretário de Fazenda, Felipe Mattos, reforça que os repasses são uma importante fonte na composição orçamentária dos municípios. “A maioria dos 5.570 municípios brasileiros depende dos repasses estaduais e federais para realizar investimentos. No Mato Grosso do Sul não é diferente: prefeitos utilizam a verba de acordo com as demandas municipais e garantem melhorias para a população por meio de políticas públicas como Educação, Saúde, Segurança Pública, entre outros”.

Conforme dados publicados no Portal da Transparência, o valor repassado em 2018 é 15% superior ao recebido em 2017, quando foram distribuídos aos entes municipais R$ 2.430.288.999,24. As finanças municipais são compostas basicamente de receitas próprias e transferências dos Estados e da União.

O repasse de maior peso é referente ao ICMS – maior fonte de arrecadação própria do Estado – que registrou aumento de 10,1% – ficando em R$ 2.118.778.250,28 contra R$ 1.924.028.711,85 no ano de 2017. Constitucionalmente, os municípios têm direito a 25% de toda a arrecadação de ICMS feita pelo Estado. Esse percentual é dividido com base em critérios definidos por lei.

Em Mato Grosso do Sul o bolo destinado aos municípios obedece a seguinte ordem: 75% é rateado com base no Índice de Valor Adicionado, 3% da receita própria, 5% do ICMS Ecológico, 5% baseado no número de eleitores, 5% tendo como base o território e 7% é repartido igualmente a todos os municípios. Em 2018 o município de Campo Grande ficou com o maior valor: R$ 449.594.150,81, seguido de Corumbá (R$ 196.008.175,93), Três Lagoas (R$ 167.845.375,48), Dourados (R$ 134.489.449,44) e Ponta Porã (R$ 58.993.142,81).

O segundo maior volume de repasse é do IPVA, haja vista que o tributo é a segunda fonte de arrecadação do Governo do Estado. No ano de 2018, os cofres municipais sul-mato-grossenses receberam recursos 8,53% maiores que no ano anterior, sendo R$ 324.353.991,48 contra R$ 298.862.944,84. Do total arrecadado, 50% são revertidos para o município em que o veículo está registrado. De acordo com dados extraídos do Portal, os municípios com maior número de veículos são Campo Grande (R$ 132.416.163,14), Dourados (R$ 33.270.213,24), Três Lagoas (R$ 18.663.892,62), Ponta Porã (R$ 9.576.501,70), Corumbá (R$ 7.266.863,35).

As demais transferências são relativas ao Fundersul Agropecuária (R$ 78.718.160,39), Fundersul Combustíveis (R$ 72.446.275,43); Fundo de Investimento Social- FIS (R$ 33.000.000,00); FIS Saúde (R$ 135.000.000,00); Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI exportação (R$ 25.370.835,19) e Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre importação e comercialização de combustíveis – Cide (R$ 8.690.672,30).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo