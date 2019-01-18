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Reinaldo Azambuja destaca recorde nas exportações de MS: US$ 5,69 bilhões em 2018

Impulsionado pelo agronegócio, MS vendeu 18,97% a mais no ano passado

Renan Nucci

Publicado em 18/01/2019 às 18:13

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O agronegócio garantiu a Mato Grosso do Sul um aumento de 18,97% nas exportações em 2018 em relação ao ano anterior, totalizando US$ 5,692 bilhões –  o maior valor alcançado pelo Estado na série histórica.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o desempenho se deve, em parte, ao uso da tecnologia no agronegócio e, por isso, tem apoiado a pesquisa científica. Durante a feira agropecuária Showtec, ele autorizou o repasse de R$ 1,6 milhão para a Fundação MS aprimorar as culturas de soja e milho.

“O desempenho da balança comercial já foi o melhor de todos os anos e isso dá ganho para toda a sociedade. O Governo tem a obrigação de apoiar e é o que estamos fazendo. Assinamos um termo de transferência financeira de R$ 1,6 milhão para fortalecer pesquisa, ajudar a Fundação MS a continuar esse bom trabalho que chega a todo o setor produtivo. Você aumenta a produtividade, dá uma estabilidade produtiva, principalmente na segurança das pesquisas e das variedades, adubação, correção de solo, plantio direto, e isso faz o Estado ser competitivo. É um ganho para toda a sociedade”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Os destaques das exportações sul-mato-grossenses são soja (34%) e celulose (33%). Carnes bovina (9,7%) e de frango (4,8%) aparecem na sequência. Açúcar de cana (3,1%) e milho (1,5%) também têm grande participação. Resultado do desempenho do agronegócio: a balança comercial sul-mato-grossense fechou o ano com superávit de US$ 2,934 bilhões. Os números são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

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