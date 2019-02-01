Produção industrial tem alta de 1,1%, diz IBGE

Economia
Em dezembro, a produção industrial cresceu 0,2% na comparação com novembro
A produção industrial brasileira fechou 2018 com um crescimento de 1,1%.
O dado é da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF), divulgada hoje (1º), no Rio de Janeiroi, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Em dezembro, a produção industrial cresceu 0,2% na comparação com novembro. Na média móvel trimestral, também houve alta de 0,2%. Já na comparação com dezembro de 2017, houve uma queda de 3,6%.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
Justiça
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