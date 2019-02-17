Jucems registra abertura de 490 empresas em janeiro, melhor resultado em cinco anos

O ano começa confirmando a tendência de melhora na economia. A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) registrou, em janeiro, a abertura de 490 empresas, melhor resultado dos últimos cinco anos para o mês. Mudanças no cenário político nacional e os indicadores da economia estadual são apontados pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, como fatores que influenciam a tomada de decisão por parte dos empreendedores.

“Há uma relação direta entre a confiança do empreendedor e o aumento do número de abertura de empresas. Temos acompanhado mês a mês esse comportamento, não só na quantidade quanto na qualidade dos novos negócios. Demonstra a vitalidade de nossa economia, o que atrai mais investimentos, gera empregos, aumenta o consumo, melhora a performance do Fisco, estimula um ciclo de crescimento em todos os setores”, diz o secretário.

Já a modernização dos serviços da Jucems Digital agiliza os processos e contribui para o saldo positivo na abertura de empresas, pontua o presidente da Junta, Augusto Cesar Ferreira de Castro. A Jucems Digital está em atividade desde novembro do ano passado e permite que serviços como constituições, alterações, extinções e arquivamento de outros documentos de interesse do empresário, além de emissão de certidões, possam ser feitos de forma remota, pela internet, a qualquer horário do dia. O sistema trouxe agilidade e simplicidade ao processo de abertura de empresas, um antigo gargalo que afetava o setor empresarial e que foi resolvido.

Setores

Quase dois terços do total de empresas abertas em janeiro (315) se enquadram no setor de serviços, outras 147 são firmas comerciais e 28 são indústrias. Transportes, consultórios médicos e odontológicos e lojas de artigos de vestuário e acessórios são subsetores que se destacam. Campo Grande concentra o maior número de novas empresas (200), seguida de Dourados (16), Ponta Porã (12), Paranaíba, Naviraí, Nova Andradina e Rio Brilhante, com 11 empresas cada. Ainda em janeiro, a Jucems registrou 1.749 alterações nos registros de empresas e 206 extinções.