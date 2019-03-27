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Economia

Mais de 40% dos pequenos empresários mantêm intenção de investir

Percentual é 8% maior que o registrado em fevereiro do ano passado

Renan Nucci

Publicado em 27/03/2019 às 14:14

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Pelo menos 41% dos micro e pequenos empresários do varejo e do setor de serviços pretendem investir em seus negócios nos próximos três meses, revela levantamento feito em fevereiro pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O percentual é 8% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Ao mesmo tempo, 38% não planejam fazer qualquer tipo de movimento nesse sentido e 21% ainda não sabem se o farão.

Segundo a pesquisa, a propensão de investimento das micro e pequenas empresas passou de 40,7 pontos em fevereiro de 2018 para 49,0 pontos em fevereiro deste ano, uma alta de 20% na comparação anual. Pela metodologia, quanto mais próxima de 100, maior a propensão para o investimento. Quanto mais próximo de zero, menor a propensão.

De acordo com o levantamento, 55% daqueles que pretendem investir pensam em vender mais; 30% querem atender ao aumento da demanda e 26% procuram adaptar a empresa às novas tecnologias. Os recursos obtidos serão usados principalmente na compra de equipamento (37%): na reforma da empresa (25%); e na ampliação do estoque (19%).  

O capital próprio mantido como poupança é o apontado por 52%; 15% dizem que o recurso é oriundo da venda de algum bem e 23% citam empréstimos em bancos e financeiras.

Demanda por crédito

A pesquisa revela que, em fevereiro, a propensão dos micro e pequenos empresários em tomar crédito caiu 5% em relação a janeiro. No mês passado, o indicador que mede a demanda por crédito registrou 24 pontos contra 25,1 em janeiro; e 20 pontos em fevereiro de 2018, o que significa avanço de 20% em relação ao ano passado.

Os dados mostram que 52% dos micro e pequenos empresários pretendem tomar crédito por meio de empréstimo, seguido do financiamento (30%) e do cartão de crédito empresarial (10%). As finalidades do crédito são o capital de giro (36%); a ampliação do negócio (30%) e a compra de equipamentos (29%). O levantamento revela ainda que 32% consideram o processo de contratação de crédito difícil ou muito difícil, enquanto 23% acham fácil ou muito fácil e 15% não consideram nem fácil, nem difícil.

No sentido contrário, daqueles que não pretendem contratar crédito, 45% alegaram que conseguem manter o negócio com recursos próprios, 37,1% disseram que, no momento, a empresa não tem necessidade e 23% consideram as taxas de juros elevadas. Uma parte dos empresários (62%) considera a contratação difícil devido à burocracia e às exigências dos bancos. 

A pesquisa indica também que 43% dos empresários veem os juros altos como um grande impeditivo. Já entre os que consideram fácil a obtenção de crédito, 54% citam o bom relacionamento com as instituições financeiras; 31% mencionam o fato de ter as contas em dia e 20% apontam o tempo de existência da empresa como item importante; e 19% dizem que a documentação da empresa em ordem facilita o processo.Para 25% dos entrrevistados, o crédito mais difícil de ser contratado é o do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),enquanto 16% apontam o empréstimo em instituições financeiras.

“A diferença de nível entre o Indicador de Demanda por Crédito e a Propensão para o Investimento sugere que muitas das melhorias dos negócios são feitas com recursos próprios. Esse cenário forma-se em decorrência das taxas de juros, ainda elevadas, e do desconhecimento das micro e pequenas empresas das modalidades existentes no mercado com condições e taxas menores para este segmento”, disse presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

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