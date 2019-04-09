Preço do gás de cozinha tem variação de R$ 59 a R$ 95, aponta pesquisa

Em MS
Botijão pode ser encontrado pelo valor mais em conta em Campo Grande mas chega a quase R$ 100 em Coxim.
O botijão pode ser encontrado por R$ 59,90 em Campo Grande, valor mais em conta, mas chega a R$ 95 em Coxim.
O valor médio do produto no Estado apresentou alta de 1,49%, atingindo os R$ 71,32. O único município onde houve elevação no preço médio nesta semana foi em Campo Grande (3,32%), chegando a R$ 69,56.
A média mais barata foi encontrada em Três Lagoas, R$ 64,14 a unidade. Por outro lado, em Coxim a média ficou na casa dos R$ 90, enquanto em Corumbá a média é de R$ 89. Também foram pesquisados estabelecimentos de Dourados (R$ 68,93), Nova Andradina (R$ 74,45) e Ponta Porã (R$ 69).
Em comparação com a média nacional (R$ 68,91), o valor no Estado está 3,49% mais caro. Por outro lado, ficou 8,83% mais barato que a média do Centro-Oeste (R$ 77,62).
Economia
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INFRAESTRUTURA
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Justiça
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