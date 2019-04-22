Com mais aeronaves devolvidas hoje, Avianca atualiza voos cancelados em MS

O feriadão de Páscoa acabou e a Avianca teve de devolver nesta segunda-feira outros oito aviões às empresas de leasing proprietárias das aeronaves. Até o próximo domingo, o impacto para Mato Grosso do Sul são 38 voos, partindo da Capital ou vindos de outras cidades ruma a Campo Grande.

Ao todo, 18 aeronaves já foram devolvidas e ainda há três em negociação. Em processo de recuperação judicial, a empresa foi obrigada pela Justiça a entregar parte da frota.

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) esclarece que os clientes Avianca poderão apresentar suas reclamações na plataforma consumidor.gov.br que pode ser acessada por navegador ou por aplicativo próprio disponível para os sistemas Apple e Android. (Com informações Campo Grande News)