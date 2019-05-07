Dólar tem alta de 0,29% e fecha terça-feira cotado a R$ 3,96

O dólar comercial fechou a terça-feira (7) em alta de 0,29%, cotado a R$ 3,969 para venda. Esta é a maior cotação desde 24 de abril quando encerrou a R$ 3,986.

Durante o dia, a moeda norte-americana chegou a encostar nos R$ 4, mas depois se recuperou.

O mercado brasileiro voltou às atenções para o início dos trabalhos na comissão especial da Câmara dos Deputados sobre a reforma da Previdência. Os investidores estão cautelosos temendo que alterações possam desidratar o texto e reduzir a economia estimada em R$ 1,2 trilhão em 10 anos.

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central começou hoje a sua reunião de dois dias para definir a nova taxa básica de juros no país. O anúncio será feito amanhã e o mercado espera a manutenção da Selic no atual patamar, de 6,5% ao ano.