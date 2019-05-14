Dólar comercial tem leve queda e fecha o dia cotado a R$ 3,97

Economia
O dólar comercial fechou a terça-feira (14) com leve queda de 0,09%, cotado a R$ 3,976 para venda.
O mercado financeiro foi influenciado pelo conturbado cenário político e econômico. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo reduziu sua projeção de crescimento para o PIB (Produto Interno Bruto) neste ano, de 2% para 1,5%.
A informação de que a Justiça autorizou a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) também provocou cautela dos investidores.
O Banco Central vendeu nesta sessão 5.050 swaps cambiais tradicionais, correspondestes à venda futura de dólares. Em nove operações no mês, o BC rolou US$ 2,273 bilhões.
Economia
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INFRAESTRUTURA
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Justiça
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