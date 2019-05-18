Mega-Sena de hoje pode pagar até R$ 7 milhões

A Mega-Sena acumulou no sorteio da última quarta-feira (15) e hoje dará uma nova chance para os apostadores do país ficarem milionários. O sorteio deste sábado (18) vale R$ 7 milhões.

As apostas podem ser feitas até às 18h (de MS). Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro.

O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.