Dólar acumula queda de 2% na semana e fecha cotado a R$ 4,01

Economia
Moeda norte-americana atingiu o menor valor desde 15 de maio
O dólar comercial encerrou a sexta-feira (24) em queda de 0,78%, cotado a R$ 4,016 para venda, menor valor desde 15 de maio (R$ 3,996). A moeda acumulou redução de 2,09% na semana.
No Brasil, o mercado financeiro repercutiu a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que poderia deixar a pasta caso a reforma da Previdência tomasse outro caminho no Congresso. Também há dúvidas sobre as manifestações políticas marcadas para domingo.
A disputa tarifária entre Estados Unidos e China também acalmou as Bolsas em todo o mundo. Ontem o presidente americano Donald Trump disse que os dois países devem chegar a um acordo “rápido”.
O Banco Central vendeu nesta sessão todos os 5.050 contratos de swap cambiais tradicionais ofertados em rolagem do vencimento de julho.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
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