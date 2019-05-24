Dólar acumula queda de 2% na semana e fecha cotado a R$ 4,01

O dólar comercial encerrou a sexta-feira (24) em queda de 0,78%, cotado a R$ 4,016 para venda, menor valor desde 15 de maio (R$ 3,996). A moeda acumulou redução de 2,09% na semana.

No Brasil, o mercado financeiro repercutiu a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que poderia deixar a pasta caso a reforma da Previdência tomasse outro caminho no Congresso. Também há dúvidas sobre as manifestações políticas marcadas para domingo.

A disputa tarifária entre Estados Unidos e China também acalmou as Bolsas em todo o mundo. Ontem o presidente americano Donald Trump disse que os dois países devem chegar a um acordo “rápido”.

O Banco Central vendeu nesta sessão todos os 5.050 contratos de swap cambiais tradicionais ofertados em rolagem do vencimento de julho.