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Economia

Pacote lançado pelo governador João Dória preocupa indústrias de MS

Renan Nucci

Publicado em 24/05/2019 às 11:25

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Anunciado em entrevista coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira (23/05), o pacote de benefícios para a indústria criado pelo governador de São Paulo, João Dória, preocupa empresários de Mato Grosso do Sul. As medidas preveem benefícios tributários e facilitação da atração de investimentos que podem prejudicar o desenvolvimento do setor no Estado, avalia o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

“Essa ação do governo paulista com muita clareza traz preocupação para a indústria de Mato Grosso do Sul, porque as indústrias que serão beneficiados por lá com certeza serão mais competitivos do que as que estão aqui produzindo. Até porque trata-se do Estado de São Paulo, onde a indústria já é mais pujante em relação aos demais estados”, analisou o empresário.

Pacote de medidas semelhantes para melhorar o ambiente de negócios e gerar empregos em Mato Grosso do Sul já havia sido pela Fiems – em conjunto com outras entidades que representam o setor produtivo do Estado, como a Famasul, Fecomécio/MS e Faems – ao Governo do Estado e, diante da iniciativa de São Paulo, Longen defende celeridade para que as medidas de apoio entrem em vigor.

“O Governo precisa avançar e colocar em prática as ações de fortalecimento dos setores que também estão passando por dificuldades. O nível de desemprego chegou ao inaceitável e as sucessivas quedas de receita do Estado também estão em níveis preocupantes”, pontuou o presidente da Fiems. 

O pacote de Dória prevê a criação de 11 polos de desenvolvimento econômico com pacotes de benefícios setoriais para a indústria, pautados em seis pilares: 

•Ambiente de negócios adequado e desburocratizado, com a otimização completa de processos, acelerando as demandas do setor produtivo, incluindo licenças ambientais; 

•Financiamentos: acesso facilitado a linhas de crédito, apoio da InvestSP (a APEX de SP), e facilitar demandas junto ao BNDES; 

•Fiscal e regulatório, com a simplificação tributária e unificação de impostos; 

•Infraestrutura e serviços, com a desestatização, em um programa que vai englobar rodovias, ferrovias, hidrovias, rodoanéis e declaração de apoio integral a privatização do Porto de Santos; 

•Investimento em pesquisa e tecnologia, com linhas de financiamento específicas de apoio a instituições privadas de pesquisa, sobretudo à Fapesp; 

•Qualificação de mão de obra com cursos customizados de acordo com as necessidades de cada região.

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