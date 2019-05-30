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Mato Grosso do Sul

Prazo para pagar licenciamento de veículos com placas final 3 encerra amanhã

Os contribuintes não receberão as guias de cobrança em casa

Thailla Torres

Publicado em 30/05/2019 às 14:05

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Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) alerta que nesta sexta-feira (31) é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículos com placas final 3.

Os contribuintes não receberão as guias de cobrança em casa, mas os que desejarem receber o documento em seu endereço após o pagamento, basta optar pela vantagem clicando na opção na hora de solicitar a guia.

A gerente regional do Detran-MS, Loretta Figueiredo, lembra que o usuário pode emitir a guia em qualquer agência ou mesmo pelo site www.detran.ms.gov.br com possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou em bancos conveniados.

Para isso, é imprescindível que o proprietário do veículo tenha seu cadastro atualizado junto ao Detran-MS. Dessa forma, o documento será entregue pelos Correios mediante o pagamento de taxa de correspondência, que é cobrada com a guia.

Infração - O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O art. 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e remoção do veículo para um dos pátios do Detran

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