Bandeira tarifária na conta de luz será verde em junho, avisa Aneel

A bandeira tarifária será verde durante o mês de junho, ou seja, sem custo extra para o consumidor, de acordo com Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

A agência alertou para o período típico de estiagem nas principais bacias hidrográficas do SIN (Sistema Interligado Nacional), mas a previsão hidrológica para o mês superou a expectativa, indicando tendências de vazões acima da média histórica, possibilitando a manutenção dos níveis dos principais reservatórias próximos à referência atual.

“Esse cenário favorável reduziu o preço da energia (PLD) para o seu patamar mínimo, o que diminui os custos relacionados ao risco hidrológico (GSF) e à geração de energia de fontes termelétricas. O PLD e o GSF são as duas favoráveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada”, aponta a Aneel.

No dia 21 de maio a Aneel publicou resolução que estabelece novos valores nas bandeiras tarifárias. A bandeira de cor amarela passa a R$ 1,50 a cada 100 kWh. Já a bandeira vermelha no patamar 1 custará para o consumidor R$ 4 a cada 100 kWh. No patamar 2 será R$ 6 a cada 100 kWh. Segundo a agência, a alteração foi motivada pelo déficit hídrico do ano passado.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel e sinaliza o custo real da energia gerada. As cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.

A definição da cor da bandeira continua de acordo com a combinação entre risco hidrológico e preço de liquidação de diferenças.