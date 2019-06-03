Receita identifica sonegação de R$ 8,8 milhões de 61 empresas de MS

A Receita Federal identificou sonegação de R$ 8,8 milhões de 61 empresas em Mato Grosso do Sul, referente às declarações do ano-calendário de 2014. Os contribuintes foram autuados no período de março a maio deste ano.

Em todo o País, foram 5,2 mil autuações referentes a R$ 1 bilhão em sonegação identificada no Imposto de Renda e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2014.

No site da Receita Federal também consta a autuação de 198 empresas com irregularidades no Imposto de Renda e no CSLL dos anos-calendário seguintes e que devem se autorregularizar.

Em junho de 2019, serão iniciadas as ações referentes ao ano-calendário 2015, com envio de cartas para mais de 14 mil empresas que apresentam inconsistências nos recolhimentos e declarações de IRPJ e CSLL de aproximadamente R$ 1,5 bilhão. Neste caso, são 198 empresas em MS, que totalizam R$ 17,141 milhões.

De acordo com o Fisco, o demonstrativo das inconsistências e as orientações para a autorregularização constarão na carta a ser enviada ao endereço cadastral constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e na caixa postal dos contribuintes. A caixa postal pode ser acessada no site da Receita, no portal e-CAC.

Essa é mais uma etapa da série de ações do Projeto Malha Fiscal da Pessoa Jurídica da Receita Federal, que tem como objetivo identificar “inconsistências” no recolhimento de tributos por meio do cruzamento de informações eletrônicas.