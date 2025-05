300 mil declarações do IRPF são entregues à Receita em MS

Imposto de Renda 2025 / Reprodução, Assessoria

Até às 9h50 desta terça-feira (6), a Receita Federal registrou 300 mil declarações entregues em Mato Grosso do Sul. A estimativa é que sejam transmitidas 672 mil no Estado, até o dia 30 de maio.

Com o início do calendário de 2025, os contribuintes brasileiros já podem ficar atentos ao prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-base de 2024.

Este ano, algumas novidades e mudanças merecem atenção. Entre elas, a atualização dos limites de isenção, novas regras para deduções e a obrigatoriedade de informar determinados tipos de investimentos e bens adquiridos.

Além disso, a Receita reforça a importância de manter toda a documentação organizada, como recibos, informes de rendimentos, comprovantes de despesas médicas e educacionais, para facilitar o preenchimento e evitar problemas futuros.

Outro ponto importante é que o programa de declaração já está disponível para download no site oficial da Receita Federal, além de estar acessível também pelo aplicativo para dispositivos móveis, facilitando o envio de informações de forma rápida e segura.

Especialistas recomendam que os contribuintes com rendimentos acima do limite de isenção, que atualmente é de R$ 28.559,70 anuais, façam a declaração dentro do prazo para evitar multas e complicações com o fisco. Quem possui bens ou investimentos no exterior, deve ficar atento às novas regras de declaração desses ativos.

A Receita Federal também reforça que a declaração pode ser feita de forma online, com o uso do certificado digital ou do código de acesso gerado no site, garantindo maior segurança e praticidade.

