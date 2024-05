A 9 dias do fim do prazo, 423 mil declarações do IR são entregues em MS

Imposto de Renda / Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Receita Federal atingiu 423 mil declarações entregues em Mato Grosso do Sul, a 9 dias do fim do prazo, conforme anunciado nesta quarta-feira (22).



Portanto, faltam ainda 200 mil declarações para alcançar a expectativa de 623 mil documentos entregues.



O período de entrega da declaração começou em 15 de março e se estende até dia 31 deste mês. Quem perder o prazo pagará multa mínima de R$ 164,75 e máxima de 20% do imposto devido.