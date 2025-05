A três dias do fim, MS tem 492 mil declarações do IRPF

Imposto de Renda 2025 / Reprodução, Assessoria

A Receita Federal de Mato Grosso do Sul recebeu até a manhã desta terça-feira (27), 492 mil declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2024. O prazo para declaração encerra no dia 30 de maio.

Na segunda-feira (26), foi o entregue o maior número de declarações desde a abertura do prazo, em 17 de março. Foram 21 mil declarações.

A Receita informa ainda que o sistema de transmissão fica fora do ar de meia-noite às 4 da manhã para manutenção diária.

O contribuinte, contudo, pode continuar preenchendo a declaração pelo programa, sem interrupção. Apenas não consegue transmitir nesse intervalo de tempo. Assim, o prazo termina às 22h59, horário de Mato Grosso do Sul.

Declarações entregues depois desse horário são consideradas fora do prazo e terão de pagar multa. A mínima é de R$ 165,74 para quem tiver imposto a restituir; máxima, de 20% do imposto a pagar.

A velha dica: se não conseguir reunir todos os documentos a tempo, a sugestão da Receita Federal é encaminhar a declaração e depois retificar.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!