Abertura de mercado nas Filipinas para exportação de produtos suínos

O governo brasileiro recebeu, com satisfação, o anúncio da aprovação sanitária para que o Brasil exporte mesentério e papada congelados de suíno - insumos para a produção de embutidos e alimentos processados - ao mercado filipino, com base no Certificado Sanitário Internacional vigente.

As Filipinas tornaram-se neste ano o maior mercado para a carne suína brasileira. A recente abertura agrega produtos especialmente valorizados em mercados asiáticos ao comércio entre os países, fortalecendo a confiança mútua e contribuindo para o incremento dos volumes exportados pelo Brasil.

Além dessa nova autorização, outros três mercados foram abertos nas Filipinas neste ano: alevinos de tilápia, produtos de reciclagem animal e peixes ornamentais.

Com o anúncio, o agronegócio brasileiro alcança a marca de 205 novos mercados abertos em 2024, totalizando 283 aberturas em 62 países desde o início de 2023.

Esse resultado é fruto da ação coordenada entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), em esforço conjunto para expandir as fronteiras comerciais do agro brasileiro.

*Com informações da Agência Gov.