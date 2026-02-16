Acessibilidade

16 de Fevereiro de 2026

Economia

Abono salarial começa a ser pago nesta segunda

Nascidos em janeiro recebem primeiro lote

Agência Brasil

Publicado em 16/02/2026 às 14:00

Divulgação/Caixa

Os trabalhadores nascidos em janeiro que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta segunda-feira (16) o abono salarial . Neste primeiro lote, serão liberados R$ 2,5 bilhões para cerca de 2 milhões de beneficiários.

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.

Quem recebe neste lote
Do total de contemplados em fevereiro:

• 1,8 milhão são trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamento feito pela Caixa Econômica Federal, somando R$ 2,29 bilhões;

• 217,2 mil são servidores públicos, inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil, no total de R$ 301,9 milhões.

Quem tem direito ao Abono Salarial
Tem direito ao benefício o trabalhador que:

• está inscrito no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;

• trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024;

• recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base;

• teve os dados corretamente informados pelo empregador no e-Social.

Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Como o pagamento é feito
Para trabalhadores da iniciativa privada (PIS)

• a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por:

• crédito em conta corrente ou poupança da Caixa;

• depósito em Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem não possui conta pode sacar:

• com Cartão Social e senha em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes CAIXA Aqui;

• nas agências, com documento oficial com foto;

• sem cartão, por meio de biometria cadastrada.

Para servidores públicos (Pasep)

O Banco do Brasil faz o pagamento por:

• crédito em conta bancária;

• transferência via TED ou Pix;

• saque presencial nas agências, para quem não é correntista e não possui chave Pix.

Como consultar
Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:

• aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

• portal Gov.br;

• telefone 158 (Ministério do Trabalho);

• aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa;

• atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207.

A expectativa é que, em 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.

