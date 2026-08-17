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Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

Pagamento referente ao ano-base 2024 contempla trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos nascidos em novembro e dezembro; nesta etapa, serão liberados R$ 5,2 bilhões

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/08/2026 às 12:40

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Último lote do abono salarial de 2026 começa a ser pago nesta segunda-feira / Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Trabalhadores nascidos nos meses de novembro e dezembro começam a receber, nesta segunda-feira (17), o último lote do abono salarial de 2026, referente ao ano-base 2024. Nesta etapa, serão liberados R$ 5,2 bilhões para cerca de 4,1 milhões de beneficiários.

De acordo com informações da Agência Brasil, têm direito ao benefício os trabalhadores que receberam, em média, até R$ 2.766,00 por mês em 2024 e atenderam aos demais critérios previstos para o pagamento.

O valor varia de R$ 136,00 a R$ 1.621,00 conforme a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base. Os recursos poderão ser sacados até 30 de dezembro de 2026, quando termina o prazo para retirada dos valores.

Entre os beneficiários deste último lote estão 3.652.648 trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no PIS (Programa de Integração Social), que recebem pela Caixa Econômica Federal, e 471.948 servidores públicos, vinculados ao Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), com pagamento realizado pelo Banco do Brasil.

Quem tem direito

Para receber o abono salarial, é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024, consecutivos ou não, ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766,00 no ano-base e ter os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.

O benefício é custeado pelo FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e pode chegar ao valor de um salário mínimo, de forma proporcional ao período trabalhado durante o ano-base.

Como consultar e receber

Trabalhadores da iniciativa privada recebem prioritariamente pela Caixa, por meio de crédito em conta corrente, poupança ou Conta Digital. O valor também pode ser depositado em poupança social digital movimentada pelo Caixa Tem.

Quem não possui conta pode realizar o saque nas agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

Para servidores públicos, o Banco do Brasil também prioriza o crédito em conta. Quem não possui conta pode receber por TED, Pix ou atendimento presencial nas agências, conforme as condições disponíveis.

Informações sobre valor, data de pagamento e direito ao benefício podem ser consultadas pela Carteira de Trabalho Digital, pelo portal Gov.br ou pelo telefone 158, do Ministério do Trabalho e Emprego.

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