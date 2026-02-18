Acessibilidade

18 de Fevereiro de 2026 • 17:56

Buscar

Últimas notícias
X
ec

Agências bancárias reabrem nesta quarta-feira a partir do meio-dia

Nas cidades onde fecham às 15h, a abertura será antecipada

Agência Brasil

Publicado em 18/02/2026 às 13:30

Atualizado em 18/02/2026 às 13:49

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Banco do Brasil reprodução

As agências bancárias retomam o atendimento presencial aos clientes nesta Quarta-Feira de Cinzas (18). Na maior parte do país, o expediente começará a partir das 12h (horário de Brasília), respeitando o horário habitual de encerramento.

Nas localidades onde as agências fecham antes das 15h, a abertura será antecipada de forma a garantir o mínimo de três horas de atendimento presencial ao público.
Devido ao feriado bancário de carnaval, os bancos não funcionaram nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17). Com isso, os boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) que venceram entre sábado (14) e ontem, poderão ser pagos hoje, sem acréscimo.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Sistemas do Detran são normalizados em todas as agências de Mato Grosso do Sul

• Agências do INSS fecham de quarta a sexta-feira desta semana

• Agências do INSS abrem para atendimento extra neste sábado e domingo

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Abono salarial começa a ser pago nesta segunda

Economia

MS abre 1.254 novas empresas em janeiro

Economia

Confira como vão funcionar os bancos durante o carnaval

Ambulantes de Corumbá estão isentos de pagar taxa durante o Carnaval 2026

Carnaval de Corumbá vai distribuir até R$ 85 mil em prêmios para a melhor fantasia

Nioaque anuncia datas e local do Nioaque Folia 2026, o Carnaval oficial do município

Pecuária

MS avança com políticas públicas para recuperação de pastagens

Publicidade

Economia

Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026

ÚLTIMAS

Marco histórico

Inovaqui fortalece protagonismo regional em acordo histórico de inovação em MS

Tiago Calves é coordenador do Ecossistema de Inovação de Aquidauana e um dos fundadores da Pantabio, que firmou Acordo de Parceria com o Governo do MS.

Carnaval

Canoístas de Aquidauana encontram sucuri gigante em treino

Enquanto remavam no rio Formoso, em Bonito, grupo se deparou com a cobra e guardam a lembrança incrível do Carnaval

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo