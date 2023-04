Agricultura familiar cresce com incentivos da prefeitura de Aquidauana

Para saber como ser integrante do Programa, o agricultor deve buscar as informações junto à Secretaria de Produção do município / Facebook/ Prefeitura de Aquidauana

Arar a terra, semear, regar, plantar, cultivar, colher e transformar a produção em mercadoria, gerando renda, desenvolvimento e qualidade de vida. Um processo da lavoura realizado também por pequenos agricultores, que está em evidência e vem possibilitando renda e independência a muita gente, com o nome de agricultura familiar.

Para permitir esse caminho desde o preparo do solo até chegar à mesa do consumidor, a Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria Municipal de Produção, trabalha para levar mais desenvolvimento à esfera rural do município, assistindo até o momento 150 famílias nos assentamentos Indaiás, 561 famílias de todas as Aldeia e mais 50 famílias na Cipolândia.

Empenhada em valorizar e incentivar o setor, a secretaria vem construindo um trabalho de fomento e fortalecimento à produção agrícola, no âmbito familiar, como fonte geradora de renda para o município, distritos e aldeias, conforme explica a secretária de Produção, Paula Sousa Polini.

"A Secretaria de Produção tem atuado na agricultura familiar, em toda região do município, nos quatro assentamentos, Indaiá, nas Aldeias, e no entorno da cidade nas áreas rurais. Nós atendemos hoje, com "gradiação" de terra, niveladora, nós temos distribuidora de calcário, "sucador", plantadeira de mandioca, rota "encanteiradora" para fazer canteiro para horta, e nós atendemos também com o SIM (Selo de Inspeção Municipal), aquelas pessoas que querem vender um queijinho, um doce de leite, fazer uma linguiça artesanal, então nós temos a veterinária que é a responsável e garante a qualidade do produto para ser vendido, comercializado no mercado hoje com esse selo."

A pessoa enquadrada na agricultura familiar, interessada em comercializar legalmente, por exemplo, um doce de leite, um queijo ou outro produto preparado por ela, deve procurar a secretaria, receber o atendimento da veterinária, que vai fazer todo o trabalho de inspeção sobre aquela mercadoria no local onde ela é feita, orienta o processo correto de produção, baseado na higiene, até que a pessoa receba um alvará sanitário fornecido pela vigilância sanitária, e após todo esse processo, se o produto for devidamente aprovado, a embalagem dele receberá o Selo de Inspeção Sanitária, que qualifica aquele item garantindo sua qualidade.