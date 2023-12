Agronegócio de MS fecha 2023 com faturamento acima de R$ 70 bilhões 

O agronegócio de Mato Grosso do Sul continua despontando em indicadores positivos no País, segundo levantamento feito pelo VBP (Valor Bruto da Produção), realizado pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). O documento indica que o Estado do Mato Grosso do Sul, que teve um crescimento no setor, aparece em 7º lugar no ranking nacional, e deve fechar o ano com um valor acima de R$ 70 bilhões, gerados através da produção agrícola e da pecuária, segmentos que são fortes no Estado. Pelo levantamento do VPB do MS, deve crescer no geral 3,3%, maior que a média nacional de 2,5%.

Pelo levantamento do Ministério da Agricultura, no ano de 2023 o valor da produção agrícola pode atingir uma cifra em torno de R$1,159 trilhão, sendo 2,5% superior em valores reais ao atingido no ano de 2022, que teve a soma de R$ 1,131 trilhão.

Recorde de produção

De acordo com o Mapa, vários produtos alcançaram recorde de produção como a soja, milho, cana-de-açúcar, café e batata inglesa. Para o órgão, pouca alteração deve ocorrer até o final de 2023, com exceção do trigo em algumas regiões, as demais lavouras estão colhidas. O levantamento do VBP regional permanece mostrando-se favorável a quase todos os estados brasileiros. No ranking nacional, a liderança continua com Mato Grosso, seguido por São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul.

Pela divulgação da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e o IBGE (Instituto de Brasileiro Geografia e Estatística) o resultado é favorável da produção neste ano, e os valores correspondentes até novembro deste ano equivalem a 319,9 milhões de toneladas.

As exportações do agronegócio (janeiro-novembro de 2023), foram um dos fatores que na divulgação das contas nacionais apresentadas pelo IBGE em dezembro, afetaram positivamente o Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária. As exportações geraram U$ 139,58 bilhões, sendo que 36,61% do valor foi embarcado para a China.