16 de Novembro de 2025 • 14:53

Agropecuária impulsiona PIB e MS chega ao 2º maior desempenho no País

O setor apresentou expansão superior a 25% em valor adicionado, sustentado por safras recordes de soja, milho e cana-de-açúcar

Da redação

Publicado em 16/11/2025 às 10:13

O secretário Jaime Verruck, da Semadesc, reforçou que "esse crescimento é resultado direto da força produtiva do Estado, da eficiência da agropecuária e da consolidação industrial" em conversa com o governador Eduardo Riedel / Governo de MS/Divulgação

Mato Grosso do Sul registrou o segundo maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre os estados brasileiros em 2023, com alta real de 13,4%, superando em quatro vezes a média nacional de 3,2%. Os dados, divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (14), apontam a agropecuária como principal motor da economia estadual, com participação de 25,92% no PIB – equivalente a R$ 41,8 bilhões.

O setor agropecuário apresentou expansão superior a 25% em valor adicionado, sustentado por safras recordes de soja, milho e cana-de-açúcar, além do desempenho expressivo do complexo de proteína animal e da silvicultura. O secretário Jaime Verruck, da Semadesc, reforçou que "esse crescimento é resultado direto da força produtiva do Estado, da eficiência da agropecuária e da consolidação industrial".

Com PIB total de R$ 184,4 bilhões, Mato Grosso do Sul manteve a 15ª posição no ranking nacional, com participação de 1,7% na economia do país. O PIB per capita alcançou R$ 66.884,75, sexto maior do Brasil. A indústria respondeu por 22,35% do PIB estadual, com destaque para celulose, biocombustíveis e alimentos, enquanto o setor de serviços concentrou 51,7% da atividade econômica.

O desempenho reflete o modelo de desenvolvimento baseado em sustentabilidade e inovação adotado pelo governo estadual, que gerou 27,1 mil novos empregos formais no período, consolidando o estado como polo de investimentos em cadeias produtivas de alto valor agregado.

