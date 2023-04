Ainda não declarou imposto de renda? UFMS de Aquidauana presta assistência

Imposto de Renda deve ser declarado on-line / Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O prazo para declaração do imposto de renda continua correndo, com prazo final até 31 de maio. Sabendo das dificuldades, alunos e professores da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Aquidauana, oferecem assistências gratuita.

A equipe auxilia em tirar dúvidas de como o processo é feito. O atendimento gratuito acontece a partir desta quarta-feira, 19, até 30 de abril na Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Correa, das 8h às 11h.