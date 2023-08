Alckmin: percentual de álcool na gasolina pode aumentar para 30%

Percentual deverá chegar a 15% até 2026 / Foto: Cadu Gomes / VPR

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse hoje (4) que o governo considera aumentar o percentual de álcool na mistura com gasolina vendida nos postos, de 27% para 30%.

“A ideia é passar para 30%. Vamos ter a gasolina mais limpa do mundo, além do carro flex, com etanol e gasolina”, disse Alckmin durante agenda em Passo Fundo (RS), onde participou do anúncio de construção de uma nova usina de etanol. “Há um estudo”, acrescentou ele pouco depois.

O aumento de combustíveis chamados limpos, de origem vegetal, já é promovida em combustíveis fósseis como o diesel, cuja mistura de biodiesel subiu para 12% em março. A previsão do Conselho Nacional de Política Energética, responsável por aprovar o aumento, esse percentual deverá chegar a 15% até 2026.

De acordo com a empresa Be8, que anunciou a construção da primeira usina de etanol no Rio Grande do Sul, o investimento será de R$ 556 milhões e a unidade deverá estar pronta no segundo semestre de 2025. Devem ser produzidos também farelos a partir do processamento de cereais como milho, e trigo.

Ao falar com jornalistas, Alckmin também anunciou o financiamento de até R$ 20 bilhões, pelos próximos quatro anos, para investimentos em pesquisa e inovação de biocombustíveis. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é a principal instituição financiadora.

O vice-presidente disse ainda que o Brasil tem a oportunidade de se tornar líder na produção de combustíveis para aviação, numa corrida com países como os Estados Unidos para suprir uma transformação energética do setor.

Ao lado de Alckmin, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que o estado mapeou outras seis localidades onde pretende que sejam construídas novas usinas de etanol. Hoje a produção estadual de etanol é quase inexistente, e o governo pretende chegar a 24% com o investimento nas usinas.