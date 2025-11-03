Alface crespa e batata-doce lideram queda de preços na Ceasa-MS

Outras hortaliças também tiveram preços menores / Ceasa-MS

O boletim de preços da Ceasa-MS referente ao período de 3 a 8 de novembro apontou que a alface crespa e a batata-doce foram os produtos com maior queda de preço nesta semana. Segundo a Dimer (Divisão de Mercado e Abastecimento), a alface registrou redução de 12,5%, com a caixa de 7 kg passando de R$ 40 para R$ 35, enquanto a batata-doce caiu de R$ 80 para R$ 70 no saco de 20 kg.

Outras hortaliças também tiveram preços menores, como cenoura, jiló e melancia, beneficiando consumidores que buscam economizar. A cenoura, por exemplo, passou de R$ 65 para R$ 60 (saco 20 kg), e o jiló caiu de R$ 65 para R$ 60 (caixa 15 kg), devido ao aumento da oferta com a safra em andamento. A melancia registrou leve queda, de R$ 2,10 para R$ 2,00 o quilo, em função da menor demanda.

Por outro lado, alguns produtos tiveram alta nos preços. A berinjela subiu de R$ 40 para R$ 45 (caixa 13 kg), enquanto a manga Palmer passou de R$ 45 para R$ 50 (caixa 6 kg), e a batata inglesa avançou de R$ 120 para R$ 130 (saco 50 kg).

O aumento está relacionado à redução da oferta devido ao término da safra em algumas regiões produtoras. O quiabo também teve valorização, de R$ 100 para R$ 110 (caixa 15 kg), pela baixa disponibilidade no mercado.

